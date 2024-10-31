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Индонезия приглашает путешествовать с Пикачу: отель Nikko Bali создал Pokémon Room

0:53
Туризм

Министерство туризма и креативной экономики Республики Индонезия, Garuda Indonesia, AKG Entertainment и Niantic запускают "Путешествие с Пикачу по Индонезии", сообщает Breaking Travel News.

Индонезия приглашает путешествовать с Пикачу: отель Nikko Bali создал Pokémon Room
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

"В честь этого грандиозного проекта отель Nikko Bali Benoa Beach создал единственную в своем роде комнату "Pokémon Room". Здесь можно погрузиться в чарующий мир покемонов, где Пикачу появится в традиционном костюме, созданном местным художником по батику. Гости, остановившиеся в концептуальных номерах, получат эксклюзивные сувениры с покемонами", — сказал Такаши Хошино, генеральный менеджер отеля Nikko Bali Benoa Beach.

Продажи билетов в необычную комнату уже начались, бронирование будет открыто до 28 декабря 2024 года.

Уточнения

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Индоне́зия — государство в Юго-Восточной Азии.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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