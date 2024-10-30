Медовый месяц на островах: эксперты составили рейтинг лучших мест для романтического путешествия

Исследование выявило лучшие места на островах для молодоженов, планирующих романтический отдых, сообщает Breaking Travel News.
Медовый месяц — незабываемое время для молодоженов. Сайт InsureMyTrip составил рейтинг 70 островных направлений для медового месяца.
Рейтинг основан на средней стоимости гостиничного номера, состоянии пляжей, количестве романтических достопримечательностей и оценке спа-центров.
Бали, Шри-Ланка, Пхукет, Ломбок и Ланта — пять лучших мест для медового месяца в Юго-Восточной Азии.
Доминиканская Республика, Сицилия и Маврикий — три лучших места для медового месяца в Центральной Америке, Европе и Африке соответственно.
Медо́вый ме́сяц — первый месяц супружества молодых людей после свадьбы.
Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
Исследование подтвердило выдающиеся достижения древних полинезийских мореплавателей, сумевших достичь высоких широт в южной части Тихого океана.