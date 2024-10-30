Медовый месяц на островах: эксперты составили рейтинг лучших мест для романтического путешествия

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Исследование выявило лучшие места на островах для молодоженов, планирующих романтический отдых, сообщает Breaking Travel News.

Фото: Own work by Audry Aymar, CC BY-SA 4.0

Медовый месяц — незабываемое время для молодоженов. Сайт InsureMyTrip составил рейтинг 70 островных направлений для медового месяца.

Рейтинг основан на средней стоимости гостиничного номера, состоянии пляжей, количестве романтических достопримечательностей и оценке спа-центров.

Бали, Шри-Ланка, Пхукет, Ломбок и Ланта — пять лучших мест для медового месяца в Юго-Восточной Азии.

Доминиканская Республика, Сицилия и Маврикий — три лучших места для медового месяца в Центральной Америке, Европе и Африке соответственно.

Уточнения

Медо́вый ме́сяц — первый месяц супружества молодых людей после свадьбы.





Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

