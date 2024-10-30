Наблюдается рост туризма в Антарктиде

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лайнер Seabourn Pursuit врезался в глыбу льда в заливе Ханусс, сообщает CNN Travel. Пассажиры вышли на лед, чтобы прогуляться. К счастью, это было запланированное мероприятие.

Фото: Flickr by Jason Auch, CC BY 2.0

Число туристов в Антарктиду резко возросло за последние полвека. В 2022 году число туристов превысило 122 000, все потому что с каждым годом туризм в Антарктиде становится все более доступным.

С одной стороны, данная тенденция ведет к экологическим проблемам: туристы ускоряют таяние снега из-за выбросов сажи, присутствие человека повышает уровень углекислого газа.

С другой стороны, открываются новые возможности для туристов. Круизные компании инвестируют в роскошные экспедиционные суда. Пассажиры могут исследовать Антарктиду на подводных лодках и каяках. Появились "только круизные" поездки, позволяющие увидеть Антарктиду без высадки.

В 2017 году около 7000 пассажиров посетили Антарктиду в рамках круиза. В прошлом сезоне число превысило 43 000, что более чем в 500 раз больше. Круизы позволяют более бюджетно путешествовать по региону.

Уточнения

Антаркти́да — континент, расположенный на самом юге Земли.



Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

