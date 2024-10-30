Полное беззаконие: нелегальные гонки устроили прямо на улицах этого американского города

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Нелегальные уличные гонки в США расширяют свою географию, сообщает Zero Hedge.

Фото: flickr.com by cliff1066, CC BY 2.0

Хаос на улицах Сиэтла (штат Вашингтон, США) начинает беспокоить жителей. Полиция разыскивает водителей, участвовавших в двух "захватах улиц" в минувшие выходные, которые привели к пробкам и встревожили местных.

По словам одного из жителей, на улицах — полное беззаконие:

"Это напоминает хаос, похоже на студенческую вечеринку. В полицейские авто неизвестные бросали фейерверки. От 100 до 150 человек здесь устраивают гонки на автомобилях".

Мэр города сообщил, что принимаются меры по предотвращению такого поведения и привлечению нарушителей к ответственности.

Уточнения

Сиэ́тл — портовый город на западном побережье Соединённых Штатов Америки, являющийся окружным центром округа Кинг, штат Вашингтон.



Фейерве́рк — декоративные огни разнообразных цветов и форм, получаемые при сжигании пиротехнических составов.

