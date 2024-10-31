Кипр, Дубай и Кейптаун: самые дорогие поездки октября

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

В октябре специалисты OneTwoTrip поделились данными о самом дорогом путешествии россиян, сообщают "Известия". На первом месте оказался отпуск двух туристов в Лимасоле на Кипре, где они провели три недели в пятизвёздочном отеле, заплатив 2,6 миллиона рублей. В эту сумму входили только завтраки.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Protaras_Cyprus_(43006389464).jpg by dronepicr

На втором месте — группа из четырёх человек, которая провела 16 дней в пятизвёздочной гостинице Дубая без питания, потратив 2 миллиона рублей. Замкнула тройку лидеров двухдневная поездка на восемь человек в Кейптаун, где расходы составили 1,2 миллиона рублей, включая завтраки.

Внутри страны рекорд по стоимости отпуска установили двое путешественников, которые отдыхали в пятизвёздочной гостинице в Адлере в течение 25 дней. Их поездка обошлась в 889 тысяч рублей. На втором месте — пара, проведшая 20 дней во Владивостоке в четырёхзвёздочном отеле, с затратами в 503 тысячи рублей. Замыкает тройку турист, который провёл 11 дней в Москве, потратив 435 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россияне намерены встретить Новый год на пляжах Египта и Таиланда, которые остаются наиболее популярными направлениями для отдыха.

Уточнения

Лимасо́л или Лемесо́с (греч. Λεμεσός [lemeˈsos], тур. Leymosun [леймосун], англ. Limassol [ˈlɪməsɒl]), — город на юге Кипра, второй по величине город страны, крупный экономический, культурный и финансовый центр.



Кейпта́ун (англ. Cape Town, африк. Kaapstad, коса iKapa, сесото Motse Kapa) — второй по численности населения после Йоханнесбурга город Южно-Африканской Республики.



А́длер (абх. Лаеш, Лиаш, Аредкудж и т.д.) — микрорайон и административный центр Адлерского района города Сочи Краснодарского края РФ.

