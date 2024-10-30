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Euronews: циклон Dana обрушился на юг и восток Испании

1:35
Туризм

Циклон "Дана" оказал значительное влияние на несколько регионов Испании, особенно на Андалусию и южную Каталонию, сообщает Euronews.

Euronews: циклон Dana обрушился на юг и восток Испании
Фото: euronews.com is licensed under Free More info

В Валенсии за короткий промежуток времени выпало 180 миллиметров дождя, что привело к введению режима "красной тревоги" в этом районе.

Кроме того, на побережье Коста-дель-Соль и в некоторых частях Малаги был объявлен самый высокий уровень опасности из-за обильных осадков.

В результате стихии обрушился мост в Валенсии, а в Малаге с рельсов сошел поезд. Несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести, так как шторм принес мощные дожди, град (размером с мяч для гольфа) и сильный ветер, что вызвало наводнения.

Государственное метеорологическое агентство (AEMET) выпустило специальное предупреждение для всей страны и призвало граждан быть предельно осторожными.

Служба спасения Валенсии зарегистрировала более 500 происшествий за один день, а гражданская гвардия ведет поиски нескольких пропавших в разных регионах.

В муниципалитете Алькудия власти продолжают поиски водителя грузовика, а спасательные службы в Альбасете пытаются найти шесть человек, пропавших в результате наводнений в Летуре.

Из-за шторма железнодорожные компании были вынуждены приостановить скоростное сообщение между Мадридом и Валенсией, а также между Валенсией и Барселоной. Более того, многие дороги закрыты.

Уточнения

Цикло́н — воздушная масса в виде атмосферного вихря с вертикальной осью огромного (от сотен до нескольких тысяч километров) диаметра с пониженным давлением воздуха в его центре.
 

Испа́ния - суверенное государство в юго-западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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