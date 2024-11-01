Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Средний чек на авиабилеты по России вырос на 15 процентов
Живу своей жизнью: муж Анны Седоковой снова прилетел в Москву
Лёгкий детский суп с фрикадельками: как спрятать лук, чтобы ребёнок не заметил
Тушёное мясо за полчаса: три добавки, которые ускорят готовку
В Госдуму внесут проект о туристических тропах
Опрос: почти две трети россиян недовольны своей зарплатой
Женщины в одиночку тащат семью: мужчины в России стали чаще брать декретный отпуск
Киев заявил, что КНДР договорилась с Россией, что будет увеличивать группировку на 5 тысяч в месяц
Ошибки при уходе за лицом: какие виды мыла нельзя использовать

Как увидеть мир за копейки: несколько хитростей для бюджетного путешествия

3:27
Туризм

Мечтаете о путешествии, но ограничены в бюджете? Не отчаивайтесь. С помощью грамотного планирования можно организовать незабываемое путешествие, не опустошая кошелёк. Вот 10 советов, которые помогут вам:

Как увидеть мир за копейки: несколько хитростей для бюджетного путешествия
Фото: freepik.com by lookstudio на Freepik, PDM

1. Выбирайте правильное время

Сезонность. Путешествуйте в несезон, когда цены на билеты и проживание ниже. Например, весенняя или осенняя пора часто более доступная, чем пик сезона.

День недели. Билеты на самолет и проживание обычно дешевле в будние дни, чем в выходные.

Раннее бронирование. Забронируйте авиабилеты и проживание заранее, чтобы получить лучшие цены.

2. Выбирайте бюджетное направление

Развивающиеся страны. Путешествие в Южную Америку, Азию или Африку может быть более доступным, чем в Европу или США.

Менее популярные места. Избегайте туристических ловушек и исследуйте менее известные, но не менее красивые места.

Ближнее зарубежье. Рассмотрите возможность путешествия в близлежащие страны, где транспорт и проживание обойдутся дешевле.

3. Ищите бюджетное жилье

Хостелы. Прекрасный вариант для самостоятельных путешественников, позволяющий познакомиться с новыми людьми.

Кемпинг. Отличный вариант для любителей природы, который позволит значительно сэкономить на проживании.

4. Планируйте бюджетное питание

Готовьте сами. Снимайте жильё с кухней и готовьте еду самостоятельно.

Ищите местные рынки. Покупайте продукты на местных рынках, где они дешевле. Обращайте особое внимание на качество.

Ешьте в нетуристических местах. Избегайте ресторанов в туристических зонах, где цены завышены.

5. Используйте общественный транспорт

Метро, автобусы, поезда. Общественный транспорт — самый доступный способ передвижения в большинстве городов.

Велосипеды. Арендуйте велосипед, чтобы исследовать город и сэкономить на такси.

Пешие прогулки. Прогулки пешком — отличный способ познакомиться с городом, сэкономить деньги и получить удовольствие от физической активности.

6. Берите с собой еду и напитки

Перекусы. Берите с собой орехи, фрукты и другие перекусы, чтобы не тратить деньги на еду в кафе.

7. Избегайте лишних трат

Сувениры. Не покупайте сувениры, которые вам не нужны.

Туристические аттракционы. Выбирайте бесплатные или недорогие развлечения, такие как парки, музеи с бесплатным входом.

Интернет. Используйте Wi-Fi в кафе или отелях, чтобы избежать платы за роуминг.

8. Используйте скидки и промокоды

Поиск скидок. Ищите скидки на авиабилеты, проживание, экскурсии, используя специальные сайты и приложения.

Промокоды. Ищите промокоды при бронировании билетов и жилья.

Помните, что планирование — ключ к бюджетному путешествию. Используйте данные советы, чтобы сделать свое путешествие доступным и незабываемым.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Цвета, которые всегда стоит избегать в интерьере
Дизайн и интерьер
Цвета, которые всегда стоит избегать в интерьере Аудио 
Почему нужно мыть автомобиль зимой, и как это правильно делать: важные нюансы
Авто
Почему нужно мыть автомобиль зимой, и как это правильно делать: важные нюансы Аудио 
Как отличить ворону от ворона: ответ дали в ленинградском зоопарке
Домашние животные
Как отличить ворону от ворона: ответ дали в ленинградском зоопарке Аудио 
Популярное
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов

Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.

Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Новая ракета Хвасон-11. Мощное оружие КНДР, напугавшее Южную Корею, Японию и США Дмитрий Плотников Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер Плохой английский Зеленского напомнил, как был не понят Саакашвили Любовь Степушова
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово
Почему кошки всегда находят дорогу домой
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Последние материалы
Опрос: почти две трети россиян недовольны своей зарплатой
Женщины в одиночку тащат семью: мужчины в России стали чаще брать декретный отпуск
Киев заявил, что КНДР договорилась с Россией, что будет увеличивать группировку на 5 тысяч в месяц
Ошибки при уходе за лицом: какие виды мыла нельзя использовать
Эксперты назвали простые способы идеально очистить унитаз
Новая альтернатива автокредитам: как выкупить машину из каршеринга
Прохор Шаляпин высказался о разборках Павла Прилучного и Агаты Муцениеце
Эксперты объяснили, нужно ли увлажнять воздух в жилом помещении
Замороженная сметана: секреты хранения и идеи для рецептов
Как продлить жизнь семенам: секреты хранения для садоводов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.