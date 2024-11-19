Чартерные рейсы в Танзанию снова запущены: узнайте, когда можно лететь

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Между Россией и Танзанией снова появятся чартерные рейсы, как это было в 2021 году, когда путешественники активно пользовались возможностью отправиться на отдых в эту экзотическую африканскую страну.

Страны подписали соответствующее соглашение, сообщает ТАСС. Хотя точные даты запуска еще не определены, россияне снова смогут добраться до Танзании и Занзибара чартерными рейсами, что заметно упрощает поездку и снижает ее стоимость.

Что привлекает туристов в Танзанию?



Танзания — настоящая жемчужина Африки для путешественников. Здесь можно погрузиться в первозданный мир дикой природы, отправившись на сафари в заповедники Нгоронгоро и Серенгети, где обитают дикие животные в своей естественной среде.

Любители природы не упустят шанс увидеть Килиманджаро, самую высокую гору Африки, или понежиться на белоснежных пляжах Занзибара, известного кристально чистой водой и живописными видами.

Медицинская страховка для всех



Теперь у туристов, отправляющихся на Занзибар, появилось обязательное требование: медицинская страховка. Её можно оформить только в государственной компании Zanzibar Insurance Corporation, и она обойдется в 44 доллара (примерно 4282 рубля). Это нововведение направлено на защиту гостей острова и обеспечивает им доступ к медицинской помощи в случае необходимости.

Танзания ждет россиян



Благодаря возобновлению чартерных рейсов путешествие в Танзанию и на Занзибар станет еще доступнее. Теперь российские туристы смогут быстрее добраться до африканских красот и насладиться невероятными сафари, пляжами и приключениями, которые предлагают эти земли.

Уточнения

Танза́ния (суахили Tanzania [tanzaˈni.a], англ. Tanzania [ˌtænzəˈniːə]), официальное название — Объединённая Респу́блика Танза́ния (суахили Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, англ. United Republic of Tanzania) — государство в Восточной Африке.

