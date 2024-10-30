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Рейс задержался на полдня из-за горящего датчика неубранного шасси

1:12
Туризм

Туристы, летевшие рейсом U6 1823 авиакомпании "Уральские авиалинии" из Москвы в Шарм-эль-Шейх, прибыли в Египет с задержкой в полсуток из-за технических проблем. Самолёт вылетел из Домодедово почти по расписанию, но вскоре после взлёта командир обнаружил "горящий датчик неубранного шасси". Об этом сообщает TourDom.

Рейс задержался на полдня из-за горящего датчика неубранного шасси
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

По данным источников, экипаж принял решение вернуться в аэропорт отправления, для чего потребовалось выработать топливо. После трёх часов полёта самолёт успешно приземлился в Домодедово.

Пассажиры ожидали новый рейс в терминале около шести часов. Пресс-служба авиакомпании сообщила, что им было предоставлено питание.

Позднее был подан резервный самолет Airbus A321, и около полуночи туристы вылетели в Египет. В 05:25 утра самолёт благополучно прибыл в Шарм-эль-Шейх.

Первоначальный борт после осмотра также продолжил работу и на следующий день выполнил рейс в Хургаду, доставив других пассажиров.

Уточнения

Ура́льские авиали́нии - российская пассажирская авиакомпания, занимающаяся регулярными и чартерными внутренними и международными перевозками. Штаб-квартира авиакомпании расположена в Екатеринбурге.
 

Международный аэропорт Домоде́дово имени М. В. Ломоносова (ИАТА: DME, ИКАО: UUDD) — международный аэропорт федерального значения, один из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области, второй по объёму пассажиропотока в РФ.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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