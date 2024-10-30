В России будут развивать Великий чайный путь

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Улан-Удэ состоялось совещание руководителей туристских администраций России, Китая и Монголии, на котором обсудили возможности международного сотрудничества.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcin Konsek, CC BY-SA 4.0

В ходе мероприятия глава Республики Бурятия Алексей Цыденов провел встречи с заместителем министра культуры и туризма КНР Чжан Чжаном и Госсекретарем Министерства культуры, туризма, спорта и молодежи Монголии Адиясурэном Даваажаргалом.

В ближайшее время планируется создание рабочей группы по развитию бренда "Великий чайный путь", в которую пригласили представителей Бурятии. Об этом сообщил министр туризма Республики Бурятия Алдар Доржиев в своем Telegram.

По словам Доржиева, "Бурятия исторически была воротами в страны Центральной Азии. Дипломатические и торговые пути проходили через ее территорию. И сегодня республика занимает свое место в развитии отношений России с Китаем и Монголией".

Участники совещания обменялись предложениями по формированию туристического продукта на Великом Чайном пути.

Уточнения

Буря́тия официально — Респу́блика Буря́тия (бур. Буряад Улас), — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Дальневосточного федерального округа и Дальневосточного экономического района.





Монго́лия - государство в Северо-Восточной Азии, граничащее с Россией на севере и с Китаем на юге. Монголия относится к числу государств, не имеющих выхода к морю. По площади (1 564 116 км²) занимает 18 место в мире. Бо́льшую часть страны занимают равнинные пустыни и полупустыни.





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