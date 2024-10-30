Пешеходам в ОАЭ пригрозили штрафами и тюрьмой за неправильный переход дороги

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Объединенных Арабских Эмиратах, включая россиян, вводятся строгие меры для пешеходов: за неправильный переход дороги теперь будет грозить тюремное заключение. Новый закон о дорожных правилах вступит в силу в марте 2025 года.

Согласно новым правилам, пешеходам запрещается пересекать дороги с ограничением скорости выше 80 километров в час в неразрешённых местах.

За нарушение этого правила можно получить тюремный срок от трёх месяцев и штраф до 10 тысяч дирхамов (примерно 265 тысяч рублей). При этом не имеет значения, вызвало ли нарушение аварию или нет, сообщает издание "Русские Эмираты".

Уточнения

Объединённые Ара́бские Эмира́ты (араб. الإِمَارات العربِيَّة المُتَّحِدة‎ [al ʔimaːˈraːt al ʕaraˈbijːa al mutˈtaħida], англ. United Arab Emirates; сокращённо — Ара́бские Эмира́ты или просто Эмира́ты, аббревиатура — ОАЭ) — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов.

