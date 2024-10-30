Россияне активно бронируют отели в Мурманской области на новогодние праздники

Согласно данным сервиса "Яндекс Путешествия", россияне активно бронируют отели в Мурманской области для новогоднего отдыха, начиная в среднем за 170 дней до праздников. Туроператоры региона связывают рост спроса как с интересом местных туристов, так и с увеличением количества китайских туристов, посещающих Мурманск именно зимой, сообщает пресс-служба РСТ.

Фото: commons.wikimedia.org by Konstantin Mednikov, CC BY-SA 3.0

Статистика портала Travelline показывает, что чаще всего размещение в Мурманской области бронируют жители Москвы и Московской области (63% от общего потока), затем идут жители Санкт-Петербурга (15%) и региона (5,4%). Средняя продолжительность поездки составляет около трех дней, а средняя стоимость размещения на новогодние каникулы — 10 200 рублей за ночь.

По данным Комитета по туризму Мурманской области, за первое полугодие 2024 года регион посетили 310 тыс. туристов, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2023 году турпоток увеличился на 23%.

Директор компании "Полар Стар" Елена Пурлицис отметила, что зимний сезон в Мурманской области начинается в сентябре, когда появляется возможность наблюдать северное сияние, и продолжается до середины апреля. Она добавила, что новогодние праздники являются высокосезонными, и места в отелях были забронированы еще в апреле-марте. По ее словам, "мы ожидаем хорошего спроса", и "в праздники все будет занято на 100%".

Генеральный директор компании "Радуга Севера" Елена Медведева указала на увеличение организованного потока туристов, который, по ее мнению, растет на 40-50%. Она также отметила, что самостоятельный поток, особенно китайский, увеличивается еще быстрее. "Нехватка мест на Новый год создает проблемы", — добавила она.

Исполнительный директор компании "Кола-Тур" Дмитрий Зайцев сообщил, что места в отелях до весны активно выкупаются китайскими туристами. Он подчеркнул, что проблемы с размещением ощущаются не только в Новый год, но и в ноябре и феврале.

Директор компании "Визит Мурманск" Олег Теребенин подтвердил рост спроса со стороны китайского рынка и сказал, что в период с 24 декабря до конца марта "у нас действительно очень горячее время", когда "все занято". Он отметил, что зимой картинка меняется: летом россияне составляют 80-90% турпотока, а зимой пропорция изменяется.

Тем не менее, по словам Теребенин, места на праздники еще остаются, например, в эко-отеле туроператора "Аврора-Вилладж". Он также подчеркнул преимущества работы с туроператорами в праздничный период.

Уточнения

Му́рманская о́бласть - субъект Российской Федерации, расположена на северо-западе России, образована 28 мая 1938 года. На юге граничит с Карелией, на западе — с Финляндией, на северо-западе — с Норвегией.

