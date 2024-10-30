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Российский турист сделал фото в Турции и угодил под арест

1:04
Туризм

Российские туристы в Турции попали под арест на 2 месяца из-за фотографии в метро, расцененной как нарушение частной жизни. Суд Стамбула приговорил его к условному сроку, а сроки депортации и возвращения в Россию пока не определены.

Российский турист сделал фото в Турции и угодил под арест
Фото: commons.wikimedia.org by Vitalis Eichwald, CC BY-SA 3.0

Супруги из Санкт-Петербурга отдыхали в Турции, но 6 сентября в переполненном общественном транспорте мужчина случайно сфотографировал вывеску "Места для пожилых и инвалидов", в отражении которой была пожилая женщина. Это вызвало скандал: пассажиры обвинили туриста в нарушении частной жизни и даже в домогательствах. Мужчину задержали и отправили в СИЗО, а его жена отказалась выплачивать $10 000 за урегулирование ситуации, опасаясь обвинения в даче взятки.

Суд приговорил мужчину к условному сроку в 1 год и 8 месяцев, и теперь он ожидает депортации в миграционной тюрьме. Жена заявила, что они ожидают разрешения вернуться на Родину.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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