На курорте Роза Хутор появился еще один отель уровня 5 звезд

Отель Rosa Springs под управлением "Васта Отель Менеджмент" прошел классификацию и получил высшую категорию.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Отель Rosa Springs расположен на высоте 1100 метров над уровнем моря в Горной Олимпийской деревне. Он известен своей уникальной концепцией Life Balance, которая предусматривает инновационный подход к организации отдыха, когда забота о гостях начинается еще до их прибытия. Классификацию по 5-звездной категории провела компания "ХорекаЭкспертГрупп". Процедура проходила в несколько этапов и заняла с учетом подготовительного периода 1 год 2 месяца.

Как отметил генеральный директор горного курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский:

"Rosa Springs один из наших самых востребованных отелей, который всегда славился безупречным сервисом. И мы рады, что действующая управленческая команда привела его к самой высокой квалификации. Это единственный в горах Сочи отель, обладающий столь мощной санаторно-курортной базой. Здесь не только лучшее медицинское оборудование, но и специалисты, владеющие передовыми методиками оздоровления. Безусловно то, что он теперь в высшей лиге, станет не только преимуществом этого отеля, но и в целом всего нашего курорта".

По словам Ольги Авдеевой, исполнительного директора управляющей компании "Васта Отель Менеджмент", достижение статуса "5 звезд" — это результат работы профессиональной команды отеля и внедрения собственных стандартов, составляющих концепцию Life Balance Hotel, которая реализуется с 2022 года.

"Российские отельеры получили возможность разрабатывать и реализовывать собственные стандарты, формировать различные услуги на базе отельной инфраструктуры, оперативно реагировать на меняющиеся запросы и предпочтения аудитории. Гостиницы из объектов размещения превращаются в настоящие точки притяжения с собственными концепциями и активностями. Это положительно сказывается на коммерческой деятельности, увеличивает доходность, а гости получают уникальный опыт", — рассказала Авдеева.

Концепция Life Balance Hotel представляет собой специально разработанная программу, которая позволяет не тратить время на планирование отдыха — персональный Life Balance консьерж создаст индивидуальную дорожную карту, учитывая все пожелания и потребности, а также рекомендации профессиональных докторов. К услугам гостей: современная клиника превентивной медицины с полноценным санаторно — курортным лечением, предлагающая 50 медицинских программ по 8 направлениям, в том числе "Здоровый сон", "Крепкий иммунитет", собственный бювет с минеральной водой, 202 номера различных категорий. Главный ресторан следует принципу "нулевого километра", используя местные органические продукты для приготовления блюд.

Концепция Life Balance Hotel также направлена не только на физическое, но и на ментальное здоровье. Регулярно проводятся тренинги личностного роста, мастер-классы по осознанному потреблению. Для детей разработаны специальные оздоровительные программы разной продолжительности с индивидуально подобранными процедурами.

Генеральный менеджер отеля Елена Мосейчук отметила, что отель Rosa Springs 5*, востребован круглый год в первую очередь у семейных туристов с детьми. Они составляют 45% от общего количества гостей, большой интерес проявляют деловые туристы.

"Средняя годовая загрузка отеля остается высокой и достигает 74%. Пик спроса приходится на январь и февраль, когда отель становится центром горнолыжного туризма, благодаря формату ski-in ski-out", — рассказала она.

"Роза Хутор" — круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы общей протяженностью 105 километров, 32 подъемника. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам. На курорте работают отели разной категории звездности, в том числе два из них уровня 5 звезд — Radisson Rosa Khutor и Rosa Springs. Курорт отличается высокими стандартами сервиса и безопасности, а также передовыми технологиями. Начиная с 2013 года "Роза Хутор" неоднократно признавался лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards. В 2024 году курорт вновь получил признание как лучший горнолыжный курорт 2023/2024 по версии Премии Ski Business Awards.

УК "Васта Отель Менеджмент"

Управляющая компания "Васта Отель Менеджмент" входит в многопрофильную инвестиционную группу "Васта Дискавери". Основной вид деятельности — управление отелями под собственными брендами. Портфолио компании состоит из 9 действующих объектов размещения: "Эрбелия", Golden Tulip, Tulip Inn, Life Balance Hotel Rosa Springs, Ski Inn Spa, апартаменты "Вальсет" и парк-отель "Фристайл" от Azimut Hotels на курорте "Роза Хутор", а также "Бухта Коприно" и "Волжская Ривьера" в Ярославской области. В числе перспективных проектов — отель "Эбеко" 3* (121 номер) на Сахалине, "Завидово Парк" в Тверской области с Центром отдыха, включающий аквапарк и СПА-центр, а также 3 отеля с номерным фондом 1130 номеров, под собственными брендами: "Эрбелия" 4*, "Рябина" 3*, "Бревис" 3*. Открытие этих объектов состоится во втором полугодии 2025 года.