Трэвел-блогер и стюардесса из блога о путешествиях Theclassycloud порекомендовала отличное направление для ноябрьского отдыха, где сочетаются роскошные пляжи, комфортная погода и обилие российских туристов.
По её словам, ноябрь — идеальный месяц для путешествий, когда авиабилеты становятся доступнее, а популярные направления меньше заполнены туристами. Среди её фаворитов — Бали, Пхукет и Лос-Анджелес, однако особое внимание она уделила Дубаю, который особенно полюбился туристам из России.
"Если вы предпочитаете избегать дальних перелётов, ОАЭ предлагают прекрасные возможности для шопинга, гурманской кухни и осмотра достопримечательностей", — отметила стюардесса.
Средняя дневная температура в ноябре достигает 31°C, а ночью опускается до 19°C — идеальные условия для комфортного отдыха.
Для неё Дубай стал настоящей находкой: это место, где можно ощутить роскошь, не имея миллионного состояния.
"Наслаждайтесь исключительной кухней, шикарными видами и захватывающими прогулками по песчаным дюнам", — добавила она.
Единственный совет, который блогер дала своим читателям, — помнить о культурных различиях и следовать местным правилам в отношении одежды и поведения на публике.
Дуба́й (араб. دبي [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.