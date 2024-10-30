Ноябрьский отпуск: куда отправиться за тёплым морем и вкусной едой

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Трэвел-блогер и стюардесса из блога о путешествиях Theclassycloud порекомендовала отличное направление для ноябрьского отдыха, где сочетаются роскошные пляжи, комфортная погода и обилие российских туристов.

Фото: unsplash.com by Robert Bock, PDM

По её словам, ноябрь — идеальный месяц для путешествий, когда авиабилеты становятся доступнее, а популярные направления меньше заполнены туристами. Среди её фаворитов — Бали, Пхукет и Лос-Анджелес, однако особое внимание она уделила Дубаю, который особенно полюбился туристам из России.

"Если вы предпочитаете избегать дальних перелётов, ОАЭ предлагают прекрасные возможности для шопинга, гурманской кухни и осмотра достопримечательностей", — отметила стюардесса.

Средняя дневная температура в ноябре достигает 31°C, а ночью опускается до 19°C — идеальные условия для комфортного отдыха.

Для неё Дубай стал настоящей находкой: это место, где можно ощутить роскошь, не имея миллионного состояния.

"Наслаждайтесь исключительной кухней, шикарными видами и захватывающими прогулками по песчаным дюнам", — добавила она.

Единственный совет, который блогер дала своим читателям, — помнить о культурных различиях и следовать местным правилам в отношении одежды и поведения на публике.

Уточнения

Дуба́й (араб. دبي‎ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт.

