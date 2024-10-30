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Россиянка сравнила ноябрьский отдых в Турции и Египте и назвала отличия

1:50
Туризм

Россиянка поделилась впечатлениями от отдыха в Турции и Египте, сравнив условия в ноябре. По её словам, Турция привлекает доступностью, а Египет — жаркой погодой и тёплым морем. Эти выводы туристка опубликовала в своём блоге "МАМА на МОРЕ" на платформе "Дзен".

Россиянка сравнила ноябрьский отдых в Турции и Египте и назвала отличия
Фото: flickr.com by Angelo Juan Ramos, CC BY 2.0

Ноябрьский отдых в Турции и Египте, странах, традиционно конкурирующих за внимание российских туристов, имеет свои преимущества. В Турции в это время сохраняется мягкий климат бархатного сезона: днём температура достигает +20-25 °C, а море остаётся тёплым. При этом туристам стоит учитывать, что "вечера и ночи могут быть прохладными". Египет же встречает туристов знойным солнцем с дневной температурой около +25-30 °C, а вода в Красном море прогревается до +26 °C, создавая идеальные условия для пляжного отдыха и снорклинга.

Помимо погоды, страны предлагают разнообразные виды отдыха. В Турции можно сочетать пляжное времяпрепровождение с культурной программой: например, отправиться в Стамбул, где в ноябре комфортно гулять по музеям и дворцам. По словам опытных туристов, "Турция — это яркий микс эмоций и удобств для путешественников". Египет, в свою очередь, предлагает уникальные экскурсии к древним памятникам, таким как пирамиды, храмы и исторический Луксор.

По стоимости Турция в ноябре также более привлекательна. Так, тур в Турцию на 7 дней с проживанием в пятизвёздочном отеле по системе "всё включено" стоит от 50 000 рублей на человека, тогда как аналогичное предложение в Египте обойдётся минимум в 75 000 рублей.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Еги́пет  — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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