Простуда перед полётом: как уберечь здоровье и избежать неприятных последствий во время перелёта

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Полёты при простуде могут доставить множество неудобств и даже стать опасными для здоровья. Перепады давления в самолёте усиливают симптомы простуды, от заложенности носа до боли в ушах и головной боли, что особенно заметно при взлёте и посадке.

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Закупоренные носовые проходы усложняют адаптацию к изменениям давления, что повышает риск баротравмы уха. В тяжёлых случаях это может вызвать сильную боль, ухудшение слуха и даже воспаление.

Если болезнь застала вас накануне полёта, многие авиакомпании предлагают возможность переноса рейса без финансовых потерь. При наличии медицинской справки билет можно изменить или перенести на более позднюю дату, что особенно полезно при выраженных симптомах болезни, сообщает "Рамблер".

Уточнения

Просту́да (англ common cold) — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей.



Авиаперево́зки (воздушные перевозки) — способ транспортировки грузов и перевозки пассажиров при помощи воздушных судов.

