Опытная пассажирка поделилась лайфхаками для длительных авиаперелётов

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажирка, совершившая 12-часовой перелёт из США в Новую Зеландию, поделилась полезными советами для тех, кто часто сталкивается с длительными авиапутешествиями. В интервью Business Insider она рассказала о собственных лайфхаках, которые помогают сделать долгий полёт более комфортным.

Фото: freepik.com by jcomp

Этот маршрут считается одним из самых продолжительных в мире, и хотя женщина летела в бизнес-классе, полёт оказался непростым. Она использовала несколько проверенных приёмов, чтобы облегчить перелёт. Например, заранее позаботилась о гидратации: много пила до рейса и продолжала пить воду во время полёта.

"Часто ходить в туалет, конечно, неудобно, но обезвоживание — куда хуже", — отметила путешественница.

Она посоветовала брать с собой бутылку, которую можно наполнить водой в аэропорту перед посадкой.

Кроме того, пассажирка рекомендовала надевать одежду слоями, чтобы быть готовой к любым перепадам температуры на борту. Также она советует размяться и немного прогуляться по терминалу до посадки. Это, по её словам, помогает устать перед рейсом и быстрее заснуть в самолёте.

Уточнения

Авиаперево́зки (воздушные перевозки) — способ транспортировки грузов и перевозки пассажиров при помощи воздушных судов.

