В горах Ингушетии создадут чайный домик, глэмпинги и зону питания

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

В горном Джейрахском районе Ингушетии создадут новую зону питания с мангальной площадкой, чайный домик, а также глэмпинги. Об этом агентству Интерфакс рассказали в Минтуризма региона.

Фото: flickr.com by понафотки, CC BY-SA 2.0

По словам представителя ведомства, уже началась реализация проекта по созданию чайного домика. В нём местные сборщики чая и лекарственных трав смогут предлагать туристам свою продукцию. Он добавил, что уютная атмосфера и пейзажи сделают чайный домик уникальной достопримечательностью региона, а также привлекательным местом для путешественников.

Ранее Pravda.Ru писала, что в горах Ингушетии появятся модульные отели у средневековых башен.

Уточнения

Ингуше́тия — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

