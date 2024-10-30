В горах Ингушетии создадут чайный домик, глэмпинги и зону питания

В горном Джейрахском районе Ингушетии создадут новую зону питания с мангальной площадкой, чайный домик, а также глэмпинги. Об этом агентству Интерфакс рассказали в Минтуризма региона.
По словам представителя ведомства, уже началась реализация проекта по созданию чайного домика. В нём местные сборщики чая и лекарственных трав смогут предлагать туристам свою продукцию. Он добавил, что уютная атмосфера и пейзажи сделают чайный домик уникальной достопримечательностью региона, а также привлекательным местом для путешественников.
Ранее Pravda.Ru писала, что в горах Ингушетии появятся модульные отели у средневековых башен.
Ингуше́тия — субъект Российской Федерации, республика в её составе.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.