Эксперт Минишев: ОАЭ являются лидером по числу бронирований у россиян

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Специалист в области туризма Айдар Минишев сообщил "ФедералПресс", что на ноябрьские праздники можно отправиться в ОАЭ, Таиланд, Турцию, Египет и на Шри-Ланку.

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По словам эксперта, эти страны являются лидерами по количеству бронирований.

"В топ-5 по количеству бронирований входят: ОАЭ, Таиланд, Турция, Египет, Шри-Ланка. Лидером на протяжении нескольких лет остаются Объединённые Арабские Эмираты", — заявил он.

Айдар Минишев отметил, что в ОАЭ сейчас тёплая погода. Кроме того, в стране есть достопримечательности, которые занесены в Книгу рекордов Гинесса. Он также перечислил лучшие места для отдыха на ноябрьских праздниках в названных странах. По его словам, это Пхукет (Таиланд), Стамбул и Анталья (Турция), Хургада (Египет), Коггала (Шри-Ланка).

Ранее Pravda.Ru писала, что россиянам назвали лучшие места в мире для путешествий в 2025 году.

Уточнения

Объединённые Ара́бские Эмира́ты — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов.

