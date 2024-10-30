Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
10 секретов, как выбрать идеальное вино в магазине
Рецепт полезного и вкусного постного печенья с изюмом и кардамоном
Буду мыть туалеты в Америке: Мария Машкова боится, что сбудутся предсказания
Лучшие быстрорастущие лианы: топ-3 растений
Врач-офтальмолог делится секретами безопасного использования косметики для защиты зрения
Колебания цен перед выборами в США: эксперты считают, что нефть может подешеветь
Экономист Балынин: опасаться массовой невыплаты ипотек не стоит
VR/AR в мире красоты: от виртуальных примерок до персонализированных процедур
Египетская царица или греческая правительница: кем была Клеопатра на самом деле

Бортпроводница раскрыла секрет о гардеробах на рейсах

1:41
Туризм

Независимо от того, как вы упаковываете одежду — сворачиваете, складываете или используете упаковочные кубики, избежать смятия в чемодане не получится.

Бортпроводница раскрыла секрет о гардеробах на рейсах
Фото: airliners.net by Alex Beltyukov, CC BY-SA 3.0

Многие туристы пользуются гостиничным утюгом, если он есть, но многие остаются с помятым видом на время отпуска.

Однако бывшая бортпроводница British Airways Саския Секхри раскрыла секрет, который может значительно упростить эту задачу. В интервью она рассказала, что на борту большинства самолётов есть гардеробные, и пассажиры могут ими пользоваться.

Чтобы воспользоваться этим, нужно просто спросить у экипажа, есть ли свободное место в гардеробе. Если вы планируете взять с собой объёмное зимнее пальто, повесив его в шкаф, вы сможете освободить место под сиденьем.

Саския объяснила, что гардеробная — это что-то вроде "шкафа из Нарнии", о котором мало кто знает.

Хотя экипаж обычно использует её для своих вещей, в гардеробной могут оказаться и сумки с красными бирками "Экипаж", которые будут заметны, если вы подниметесь на борт одними из первых.

Стоит помнить, что гардеробная чаще встречается на дальнемагистральных рейсах.

На коротких рейсах, например, на самолетах A319, A320 и A321, гардеробные могут отсутствовать из-за переоборудования для размещения оборудования безопасности или экономии пространства, поскольку в туалетах на коротких рейсах довольно тесно.

Поэтому, если у вас есть возможность, не стесняйтесь спрашивать о наличии гардеробной!

Уточнения

British Airways plc («Бри́тиш Э́руэйс»; Британские авиалинии; LSE: BAY) — крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик Великобритании, одна из крупнейших в Европе. 

Гардероб (фр. garder — «хранить», фр. robe — «платье, одежда»): — помещение для хранения одежды и переодевания

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
БМП M2 Bradley. Американский броневик, униженный российскими воинами в зоне СВО
Военные новости
БМП M2 Bradley. Американский броневик, униженный российскими воинами в зоне СВО Аудио 
Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём
Еда и рецепты
Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём Аудио 
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Еда и рецепты
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Сводка с фронта: Сырский дал команду создавать заградотряды, из ВСУ дезертировали более 100 тысяч человек Дмитрий Плотников Румыния разработала законопроект, разрешающий сбивать российские дроны. Как это будет на практике? Любовь Степушова Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев
Не просто приправа: причины добавить петрушку в каждый приём пищи
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Как изменилась стоимость автокредитов из-за высокой ставки ЦБ РФ
Как изменилась стоимость автокредитов из-за высокой ставки ЦБ РФ
Последние материалы
10 секретов, как выбрать идеальное вино в магазине
Рецепт полезного и вкусного постного печенья с изюмом и кардамоном
Буду мыть туалеты в Америке: Мария Машкова боится, что сбудутся предсказания
Бортпроводница раскрыла секрет о гардеробах на рейсах
Лучшие быстрорастущие лианы: топ-3 растений
Врач-офтальмолог делится секретами безопасного использования косметики для защиты зрения
Колебания цен перед выборами в США: эксперты считают, что нефть может подешеветь
Экономист Балынин: опасаться массовой невыплаты ипотек не стоит
Сводка с фронта: Сырский дал команду создавать заградотряды, из ВСУ дезертировали более 100 тысяч человек
VR/AR в мире красоты: от виртуальных примерок до персонализированных процедур
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.