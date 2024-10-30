Бортпроводница раскрыла секрет о гардеробах на рейсах

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Независимо от того, как вы упаковываете одежду — сворачиваете, складываете или используете упаковочные кубики, избежать смятия в чемодане не получится.

Фото: airliners.net by Alex Beltyukov, CC BY-SA 3.0

Многие туристы пользуются гостиничным утюгом, если он есть, но многие остаются с помятым видом на время отпуска.

Однако бывшая бортпроводница British Airways Саския Секхри раскрыла секрет, который может значительно упростить эту задачу. В интервью она рассказала, что на борту большинства самолётов есть гардеробные, и пассажиры могут ими пользоваться.

Чтобы воспользоваться этим, нужно просто спросить у экипажа, есть ли свободное место в гардеробе. Если вы планируете взять с собой объёмное зимнее пальто, повесив его в шкаф, вы сможете освободить место под сиденьем.

Саския объяснила, что гардеробная — это что-то вроде "шкафа из Нарнии", о котором мало кто знает.

Хотя экипаж обычно использует её для своих вещей, в гардеробной могут оказаться и сумки с красными бирками "Экипаж", которые будут заметны, если вы подниметесь на борт одними из первых.

Стоит помнить, что гардеробная чаще встречается на дальнемагистральных рейсах.

На коротких рейсах, например, на самолетах A319, A320 и A321, гардеробные могут отсутствовать из-за переоборудования для размещения оборудования безопасности или экономии пространства, поскольку в туалетах на коротких рейсах довольно тесно.

Поэтому, если у вас есть возможность, не стесняйтесь спрашивать о наличии гардеробной!

Уточнения

British Airways plc («Бри́тиш Э́руэйс»; Британские авиалинии; LSE: BAY) — крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик Великобритании, одна из крупнейших в Европе.



Гардероб (фр. garder — «хранить», фр. robe — «платье, одежда»): — помещение для хранения одежды и переодевания

