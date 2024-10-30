Откройте Ингушетию: новый маршрут для любителей истории и природы

В Ингушетии открылся новый трёхдневный туристический маршрут под названием "Страна галгаев" ("галгаи" на ингушском означает "ингуши").
Этот насыщенный национальный маршрут знакомит гостей с уникальными историческими и культурными памятниками как равнинной, так и горной части республики.
В Магасе туристы могут увидеть Башню Согласия — 100-метровую копию древних башен ингушского народа, а в Назрани — Мемориал Памяти и Славы.
Тур также включает посещение древнего мавзолея Борга-Каш в поселке Плиево и таких архитектурных сокровищ, как башенные комплексы Таргим, Эгикал, Вовнушки, Эрзи и языческий храм Тхаба-Ерды.
Помимо исторических достопримечательностей, маршрут предусматривает остановки на всесезонном туристическом курорте "Армхи" с канатными дорогами, веревочным парком и другими развлечениями, а также посещение живописных водопадов с чистейшей водой.
Проживание участников тура организовано в республиканских отелях с двумя ночевками.
Тур создан в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и тщательно продуман с точки зрения логистики, безопасности и комфорта.
Отправиться в тур можно как самостоятельно, так и в составе группы через туристические агентства.
Ба́шня Согласи́я или Магас Тауэр (ингуш. Барта гӏа́ла, Магас гӏа́ла) — высотное здание, возведённое в 2013 году в центре столицы Республики Ингушетия — города Магас в виде увеличенной в четыре раза классической средневековой ингушской башни.
Пли́ево (ингуш. Пхьилекъонгий-Юрт) — село в Назрановском районе Республики Ингушетия, севернее самого села, находится исторический памятник мавзолей «Борга-Каш», который датируется 1405—1406 годами.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.