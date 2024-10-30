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Жгучая опасность на пляжах Пхукета: чем опасны португальские кораблики

1:07
Туризм

На пляжах Пхукета спасатели предупреждают об опасности португальских корабликов — медуз, известных как "голубые бутылки".

Жгучая опасность на пляжах Пхукета: чем опасны португальские кораблики
Фото: Openverse by krokodiver, CC BY 2.0

Эти опасные существа, обитающие у поверхности воды, были замечены у пляжа Май Кхао, что привело спасательные службы в боевую готовность.

Спасатели и представители Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) настоятельно призывают туристов и местных жителей соблюдать осторожность.

Как поясняет эксперт, сезонное нашествие медуз связано с юго-западными муссонами, которые длятся с мая по октябрь.

Эти медузы могут причинить серьёзный вред: их щупальца вызывают сильную боль, оставляют рубцы, а также требуют немедленного вмешательства.

Эксперты рекомендуют промывать поражённое место морской водой, а затем накладывать горячий или холодный сухой компресс на 20 минут.

Пока случаев укусов не зарегистрировано, но спасатели на пляжах готовы оказать первую медицинскую помощь, чтобы оперативно помочь пострадавшим.

Уточнения

Португальский кораблик или физалия, или португальский военный кораблик (лат. Physalia physalis), — вид колониальных гидроидных из отряда сифонофор, колония которого состоит из полипоидных и медузоидных особей. Выделяется в монотипические род Physalia и семейство Physaliidae

Май Кхао (тайск หาดไม้ขาว, Хат Май Кхао) — пляж на северо-западном побережье Андаманского моря острова Пхукет в районе Тхаланг. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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