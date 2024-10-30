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Фестиваль огней в Индии: какие опасности таит

0:52
Туризм

Фейерверки, запускаемые во время празднования Дивали, индуистского фестиваля огней, могут ещё больше ухудшить качество воздуха в индийской столице, сообщает Reuters cо ссылкой на индийских чиновников.

Фестиваль огней в Индии: какие опасности таит
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

В октябре многие сельхозхозяйства сжигают отходы с полей. А фейерверки усугубляют ситуацию в городе. Утренний смог — постоянный спутник жителей и гостей Нью-Дели. 

Таким образом, Нью-Дели, которую швейцарская группа IQAir четыре года подряд признавала самой загрязнённой столицей мира, в 2024 году стал вторым по загрязнённости городом в мире после Лахора в соседнем Пакистане.

Власти города призывают к дальнейшему мониторингу сжигания сельскохозяйственных отходов и контролю запускаемых фейерверков.

 

Уточнения

Нью-Де́ли Но́вый Де́ли — официальная столица Индии, район города Дели.

Фейерве́рк (нем. Feuerwerk, от Feuer — огонь и Werk — дело, работа) — декоративные огни разнообразных цветов и форм, получаемые при сжигании пиротехнических составов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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