Фестиваль огней в Индии: какие опасности таит

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Фейерверки, запускаемые во время празднования Дивали, индуистского фестиваля огней, могут ещё больше ухудшить качество воздуха в индийской столице, сообщает Reuters cо ссылкой на индийских чиновников.

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В октябре многие сельхозхозяйства сжигают отходы с полей. А фейерверки усугубляют ситуацию в городе. Утренний смог — постоянный спутник жителей и гостей Нью-Дели.

Таким образом, Нью-Дели, которую швейцарская группа IQAir четыре года подряд признавала самой загрязнённой столицей мира, в 2024 году стал вторым по загрязнённости городом в мире после Лахора в соседнем Пакистане.

Власти города призывают к дальнейшему мониторингу сжигания сельскохозяйственных отходов и контролю запускаемых фейерверков.

Уточнения

Нью-Де́ли Но́вый Де́ли — официальная столица Индии, район города Дели.



Фейерве́рк (нем. Feuerwerk, от Feuer — огонь и Werk — дело, работа) — декоративные огни разнообразных цветов и форм, получаемые при сжигании пиротехнических составов.



