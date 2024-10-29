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Пятёрка лучших баров мира

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Туризм

Как сообщает Statista, ежегодный рейтинг основан на голосах более 600 отраслевых экспертов со всего мира, от барменов и знатоков коктейлей до консультантов, критиков и обозревателей напитков.

Пятёрка лучших баров мира
Фото: flickr.com by MeTaMiND EvoLuTioN MeTaVoLuTioN is licensed under Commons, the free media repository

Мехико назван мировой столицей коктейлей, а знаменитый бар Handshake Speakeasy занял первое место.

Второе место отдано Bar Leone в Гонконге. Его коктейли, приготовленные в итальянском стиле, дополняются тщательно продуманным меню.

На третьем месте бар Sips, открытый в 2021 году в Барселоне, за два коротких года стал знаменитым и в 2023 году был назван лучшим баром в мире. 

Четвертую позицию занял бар Tayēr + Elementary в Лондоне. Его владельцы Моника Берг и Алекс Кратена всегда на шаг впереди мира. 

Замыкает топ-5 сингапурский бар Jigger & Pony от Индры Кантоно и Гуоя Гана.

Уточнения

Кокте́йль (англ. cocktail) — напиток (с алкоголем или без него), получаемый смешиванием нескольких компонентов.

Меню́ (фр. le menu) — перечень блюд и напитков, подаваемых в кафе, ресторане или баре.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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