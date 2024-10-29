Пятёрка лучших баров мира

Как сообщает Statista, ежегодный рейтинг основан на голосах более 600 отраслевых экспертов со всего мира, от барменов и знатоков коктейлей до консультантов, критиков и обозревателей напитков.
Мехико назван мировой столицей коктейлей, а знаменитый бар Handshake Speakeasy занял первое место.
Второе место отдано Bar Leone в Гонконге. Его коктейли, приготовленные в итальянском стиле, дополняются тщательно продуманным меню.
На третьем месте бар Sips, открытый в 2021 году в Барселоне, за два коротких года стал знаменитым и в 2023 году был назван лучшим баром в мире.
Четвертую позицию занял бар Tayēr + Elementary в Лондоне. Его владельцы Моника Берг и Алекс Кратена всегда на шаг впереди мира.
Замыкает топ-5 сингапурский бар Jigger & Pony от Индры Кантоно и Гуоя Гана.
Кокте́йль (англ. cocktail) — напиток (с алкоголем или без него), получаемый смешиванием нескольких компонентов.
Меню́ (фр. le menu) — перечень блюд и напитков, подаваемых в кафе, ресторане или баре.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.