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Живописный греческий остров Родос страдает от нашествия нелегалов

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Туризм

Родос — один из самых красивых и интересных островов Греции, который привлекает туристов своими уникальными достопримечательностями, богатой историей и разнообразными развлечениями.

Живописный греческий остров Родос страдает от нашествия нелегалов
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Однако остров с недавних пор начал страдать от нашествия нелегальных мигрантов, сообщает Zero Hedge.

Терпение местных жителей на исходе — они выражают своё недовольство тем, что правительство не предпринимает никаких существенных действий, поскольку нелегалы разбивают свои "лагеря" прямо на улицах. Здесь они готовят, едят, спят и испражняются ... прямо в парках. 

Известно также, что трое граждан Египта и пятеро выходцев из Турции руководили сетью по торговле людьми на острове. 

Уточнения

Нелегальная миграция — миграция с нарушением миграционного законодательства государства.

Мигра́ция населе́ния — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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