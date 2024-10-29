Живописный греческий остров Родос страдает от нашествия нелегалов

Родос — один из самых красивых и интересных островов Греции, который привлекает туристов своими уникальными достопримечательностями, богатой историей и разнообразными развлечениями.
Однако остров с недавних пор начал страдать от нашествия нелегальных мигрантов, сообщает Zero Hedge.
Терпение местных жителей на исходе — они выражают своё недовольство тем, что правительство не предпринимает никаких существенных действий, поскольку нелегалы разбивают свои "лагеря" прямо на улицах. Здесь они готовят, едят, спят и испражняются ... прямо в парках.
Известно также, что трое граждан Египта и пятеро выходцев из Турции руководили сетью по торговле людьми на острове.
Нелегальная миграция — миграция с нарушением миграционного законодательства государства.
Мигра́ция населе́ния — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.