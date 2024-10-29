В Японии накажут иностранных туристов, устроивших танцы в вагоне поезда

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Японская железнодорожная компания Fujikyu Railway рассматривает возможность подачи судебного иска из-за опубликованного в соцсети видео, на котором люди, похожие на иностранных туристов, танцуют в вагоне поезда.

Фото: freepik.com by tohamina, PDM

"Мы не потерпим опасного, деструктивного поведения в наших поездах, а также любого поведения, которое мешает безопасной эксплуатации наших поездов", — говорится в заявлении железнодорожной компании из префектуры Яманаси.

Маршруты компании Fujikyu Railway соединяют станцию Оцуки с популярными туристическими направлениями, такими как гора Фудзи и парк развлечений Fuji-Q Highland.

Fujikyu Railway сообщила, что попросила социальную сеть удалить опубликованное видео с танцами. Также подано заявление об инциденте в полицию.

Уточнения

Фудзия́ма (Фудзи) — действующий стратовулкан на японском острове Хонсю в 90 километрах к юго-западу от Токио.



Иск — требование, подаваемое в суд, судебное действие истца, обратившегося к помощи суда, чтобы обязать ответчика признать его право или исполнить то, что он должен.

