В этом году россияне для поездки на новогодние каникулы чаще выбирают Краснодарский край

Самыми популярными направлениям на новогодние каникулы у россиян по-прежнему остаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии РСТ.
"Тройка внутренних направлений-лидеров по спросу россиян на новогодние каникулы остаётся неизменной, но их места в рейтинге меняются. В частности, согласно статистике Travelline, последние два года лидировала Москва с долей примерно 22% от всех бронирований, на втором месте был Санкт-Петербург 14%, на третьем — Краснодарский край 13%”, — написано в сообщении.
Также пресс-служба сообщила, что в этом году лидерство пока принадлежит Краснодарскому краю. Помимо этих направлений популярностью пользуются Московская область, Ставропольский край и Татарстан.
Внутренний туризм — путешествия в пределах какого-либо государства лиц, постоянно в нем проживающих, например путешествия в пределах РФ лиц, постоянно проживающих в РФ (ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 4 октября 1996 г.).
Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.