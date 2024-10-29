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В этом году россияне для поездки на новогодние каникулы чаще выбирают Краснодарский край

Туризм

Самыми популярными направлениям на новогодние каникулы у россиян по-прежнему остаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии РСТ.

"Тройка внутренних направлений-лидеров по спросу россиян на новогодние каникулы остаётся неизменной, но их места в рейтинге меняются. В частности, согласно статистике Travelline, последние два года лидировала Москва с долей примерно 22% от всех бронирований, на втором месте был Санкт-Петербург 14%, на третьем — Краснодарский край 13%”, — написано в сообщении.

Также пресс-служба сообщила, что в этом году лидерство пока принадлежит Краснодарскому краю. Помимо этих направлений популярностью пользуются Московская область, Ставропольский край и Татарстан.

Уточнения

Внутренний туризм — путешествия в пределах какого-либо государства лиц, постоянно в нем проживающих, например путешествия в пределах РФ лиц, постоянно проживающих в РФ (ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 4 октября 1996 г.).

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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