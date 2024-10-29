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Что пользуется популярностью у жителей Будапешта

1:42
Туризм

Журналистка Reuters Кристина Тхан, уроженка маленького городка на западе Венгрии, делится любимыми способами провести свободное время в столице Венгрии.

Что пользуется популярностью у жителей Будапешта
Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, CC BY 2.0

По Дунаю можно путешествовать на байдарках или даже на досках для сапсёрфинга, которые становятся всё более популярными.

В венгерской столице много турецких бань Палатинус и термальных спа-салонов. Купальня Сеченьи славится своей красивой архитектурой и массовыми вечеринками в бассейне в летние ночи, но здесь также можно посидеть в подогретых бассейнах тёмными зимними вечерами, когда на голову падают снежинки.

Знаменитый фестиваль Sziget в Будапеште проводится ежегодно в августе с 1993 года и превратился в один из крупнейших музыкальных фестивалей Европы.

Поездка на трамвае: в Будапеште отличная сеть общественного транспорта, которая проходит вдоль Дуная и мимо всех ключевых достопримечательностей, в том числе здания парламента. Приложение Budapest GO можно скачать и использовать для покупки билетов. 24-часовая проездная карта стоит около 7 долларов, а 72-часовая — 15 долларов.

На десерт — выпечка "Кюртёскалач": появилась она в венгероязычных регионах Румынии, но в Будапеште её можно найти повсюду. Название происходит от формы: тесто раскатывают вокруг деревянного вертела, затем выпекают и посыпают сахаром, корицей или молотыми грецкими орехами. В самых дешёвых заведениях такую сладость можно купить всего за 2 доллара.

Уточнения

Сапсёрфинг — водный вид спорта, разновидность сёрфинга, в котором сёрфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребёт веслом.
 

Байда́рка — длинная узкая лёгкая лодка.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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