В исторической части Сеула для посетителей вводится комендантский час

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аутентичная деревня Букчон с её традиционными корейскими домами (ханок) и узкими извилистыми улочками в холмистой северной части Сеула (Южная Корея) была построена еще во времена династии Чосон (1392-1897).

Фото: Reuters is licensed under Free More info

Сегодня этот район является популярным туристическим направлением. Туристов и корейцев привлекают причудливые дома с характерными деревянными колоннами и дверями, внутренним двором и черепичной крышей.

Однако рост числа туристов (в прошлом году деревню посетили около 6 миллионов человек) создал проблемы для местных жителей, которые жалуются на шум, мусор, вторжение в частную жизнь — некоторые туристы пытаются заглянуть во дворы без разрешения или даже проникают в дома.

Квон Ён Ду, владелец частной художественной галереи в исторической деревне Букчон, обеспокоен предстоящим введением комендантского часа, направленного на борьбу с чрезмерным туризмом в этом районе. По его мнению, у туристов сложатся весьма неприятные впечатления об этом районе Сеула.

Как сообщает Reuters, комендантский час будет введён в ноябре в качестве эксперимента. А официально начнёт действовать в марте 2025 года: для туристов ограничат доступ в определённые районы Букчона с 17:00 до 10:00. Нарушителей будут штрафовать на сумму до 72 долларов.

Уточнения

Коменда́нтский час (запретное время) — запрет на свободное передвижение вне места жительства в определённое время суток.



Сеу́л (кор. 서울 [sʰʌ.ul], Соуль — букв.: "столица") — столица и крупнейший город Республики Корея.

