Растёт спрос на внутренний туризм на новогодние праздники

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

На первом месте по объёму бронирований на новогодние праздники находится Краснодарский край, который обогнал Москву, занимавшую лидерство в последние два года. Крым демонстрирует наивысшую динамику роста, но по-прежнему занимает 12-е место по общему количеству бронирований. Об этом сообщила пресс-служба РСТ.

Фото: commons.wikimedia.org by bibikoff, PDM

Тройка лидеров по спросу на новогодние каникулы остается прежней: Краснодарский край, который увеличил свою долю почти до 23%, далее идут Москва и Санкт-Петербург, потерявшие по 2% отчислений с 22% и 14% соответственно. Эти три региона составляют более половины всех бронирований.

Крым, хотя и не изменил своего положения, продемонстрировал рост бронирований на 78% в декабре и более чем втрое в январе, что является лучшим показателем среди всех регионов.

Также отмечается рост цен на размещение. Например, в Краснодарском крае цены возросли на 15%, составив в среднем 15,5 тыс. рублей за номер, а в Крыму — на 11%, до 10,6 тыс. рублей. Москвичи и петербуржцы чаще бронируют поездки на 2-3 дня, в то время как на юге России обычно останавливаются на пять дней.

Тенденции показывают, что поездки по стране становятся более популярными в преддверии новогодних праздников, что свидетельствует о положительных изменениях в туризме, сообщает пресс-служба РСТ.

Уточнения

Краснода́рский край - субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны. Входит в состав Южного федерального округа. Граничит с Ростовской областью, Ставропольским краем, Карачаево-Черкесией, Адыгеей и Абхазией.



Крым — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем. Полуостров почти полностью омывается морем и соединяется с сушей узким Перекопским перешейком, а также Крымским мостом.

