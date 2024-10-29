Осенняя Турция стала фаворитом у россиян

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турция остается самым популярным направлением для отдыха у россиян после завершения летнего сезона, об этом сообщает пресс-служба РСТ.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitalis Eichwald, CC BY-SA 3.0

Согласно информации от "Слетать.ру", её доля составила 34.8% от общего объема продаж туров. В пятёрку лидеров также вошли Египет (15.5%), Таиланд (7.8%), ОАЭ (7.5%) и Абхазия (4%).

Средний чек по основным направлениям в этом году увеличился: стоимость туров в Турцию поднялась на 20.7% до 216 500 рублей, в Египет — на 21.6% до 214 600 рублей, а в Таиланд — на 8.4% до 206 100 рублей. Средняя продолжительность отдыха осталась на уровне 8 ночей, а глубина бронирования возросла на 64.7%.

Специалисты отмечают рост спроса на зарубежные туры: на Китай — в 15 раз, на Индонезию — в 3.5 раза, а на Таиланд — в 1.7 раза. В то же время на уровень спроса на Шри-Ланку, Кипр и Маврикий не повлияло падение или рост.

Уточнения

Ту́рция - государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км². Унитарное государство. Государственный язык — турецкий.



