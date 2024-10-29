В Radisson опровергли сообщения о намеренном завышении цен отелями

В гостиничной группе Radisson не подтвердили информации о тарифах, опубликованной ранее в издании «Коммерсант».

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперты отмечают, что «завышенные» цены на российские отели, особенно в Москве, являются следствием нехватки персонала. Некоторые гостиницы Москвы, похоже, осознанно повышают цены, чтобы не перегружать свои мощности и лучше справляться с обслуживанием гостей в условиях ограниченного числа работников, таких как горничные и обслуживающий персонал на кухне.

В любом случае, стоимость проживания в российских гостиницах продолжает расти. Согласно официальным данным Росстата, за период с января по август тарифы увеличились на 12%. В сервисе «Островок» же приводят еще более высокие показатели — рост составил 18% по сравнению с прошлым годом.