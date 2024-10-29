В Перми в 2027 году появится центр пляжных видов спорта

Центр пляжных видов спорта появится в Перми в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края по итогам заседания совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата региона.

Фото: flickr.com by Mike Baird, CC BY 2.0

На площадке центра разместится оборудованное песчаное поле для групповых игр и спортивный комплекс общей площадью до 4 тыс. кв. м с бассейном, тренажерным залом, а также залами для групповых занятий и кафе. Инвестиции компании в проект составят 400 млн рублей.

В ходе заседания проекту единогласно был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП), что позволит компании получить земельный участок в аренду без проведения торгов, а также воспользоваться административной поддержкой региональных властей на всех этапах реализации проекта.