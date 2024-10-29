Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российская наука стремится к международному сотрудничеству, несмотря на временные ограничения
В России подорожало сливочное масло: в Forbes назвали причины
В США инициируют признание белорусов бездомной национальностью
Как правильно составить диету для похудения: комплексный подход к стройности
Революционный подход к прогнозированию потребления электроэнергии в газовой отрасли от ученых УрФУ
Украинский генерал раскритиковал "план победы" Зеленского
На посуде отравившейся под Красноярском семьи нашли инсектицидное средство
Сладкий перебор: как узнать, что вы употребляете слишком много сахара
Рэпер Натан рассказал, как он в следующий раз будет действовать во время измены

В Тунисе с 1 ноября вводят налог для организованных туристов

0:59
Туризм

С 1 ноября власти Туниса вводят новый налог для туристов, путешествующих по организованным программам. Его размер варьируется от 1 до 3,5 евро за ночь в зависимости от категории отеля, где размещены гости, сообщили представители Национального туристического офиса Туниса.

В Тунисе с 1 ноября вводят налог для организованных туристов
Фото: flickr.com by Dennis Jarvis, CC BY-SA 2.0

Сбор будет взиматься с туристов старше 12 лет и распространяться на проживание в отелях разного уровня. Так, постояльцы двухзвёздочных отелей будут платить 1,18 евро за ночь, туристы в отелях категории 3 звезды — 2,36 евро, а в отелях 4 и 5 звёзд — 3,54 евро. Взимание налога ограничено первыми 10 днями проживания.

Все полученные средства пойдут на поддержание и развитие туриндустрии страны, позволяя улучшить инфраструктуру и сервис для туристов.

Уточнения

Туни́с — государство на крайнем севере Африки.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Моторист раскрыл простой способ узнать остаточную мощность автомобиля
Авто
Моторист раскрыл простой способ узнать остаточную мощность автомобиля Аудио 
Не просто приправа: причины добавить петрушку в каждый приём пищи
Садоводство, цветоводство
Не просто приправа: причины добавить петрушку в каждый приём пищи Аудио 
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Новости спорта
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера Аудио 
Популярное
В США рассказали о нестандартном решении России насчёт серебра

Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.

Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами
Во Франции обнаружили, что Россия не сидит сложа руки в ситуации с заморозкой её активов
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Путин покончит с зелёным переходом, как и с ковидом Любовь Степушова Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев Украинские наёмники в Африке: личная инициатива или государственная политика? Юрий Бочаров
Чем рыбий жир отличается от омега-3 добавок
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Последние материалы
На посуде отравившейся под Красноярском семьи нашли инсектицидное средство
Сладкий перебор: как узнать, что вы употребляете слишком много сахара
Путин покончит с зелёным переходом, как и с ковидом
Пышные оладьи с яблоком — идеальный осенний воскресный завтрак
Рэпер Натан рассказал, как он в следующий раз будет действовать во время измены
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки
Авиакомпания Lufthansa жалуется: сложно конкурировать с китайскими перевозчиками
Осуждённый на пожизненный срок экс-сенатор Арашуков пожаловался на пытки
Саратовские ученые создали энергоэффективную нейросеть для обработки аудиосигналов
Как ухаживать за двигателем: когда промывка действительно необходима
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.