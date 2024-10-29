В Тунисе с 1 ноября вводят налог для организованных туристов

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 ноября власти Туниса вводят новый налог для туристов, путешествующих по организованным программам. Его размер варьируется от 1 до 3,5 евро за ночь в зависимости от категории отеля, где размещены гости, сообщили представители Национального туристического офиса Туниса.

Фото: flickr.com by Dennis Jarvis, CC BY-SA 2.0

Сбор будет взиматься с туристов старше 12 лет и распространяться на проживание в отелях разного уровня. Так, постояльцы двухзвёздочных отелей будут платить 1,18 евро за ночь, туристы в отелях категории 3 звезды — 2,36 евро, а в отелях 4 и 5 звёзд — 3,54 евро. Взимание налога ограничено первыми 10 днями проживания.

Все полученные средства пойдут на поддержание и развитие туриндустрии страны, позволяя улучшить инфраструктуру и сервис для туристов.

Уточнения

Туни́с — государство на крайнем севере Африки.

