Правительство увидело перспективу запуска рейсов в Танзанию

Авиасообщение между Россией и Танзанией может быть восстановлено, но для этого обе стороны должны предпринять определённые шаги, сообщает пресс-служба Правительства Российской Федерации.

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Этот вопрос был подвержен обсуждению во время визита российской делегации, которую возглавил министр экономического развития Максим Решетников, в Танзанию. В ходе встречи представители этой африканской страны напомнили, что летом между государствами было подписано соглашение о воздушном сообщении, однако его реализация до сих пор не состоялась.

Члены российской делегации выразили заинтересованность в привлечении российских туроператоров к организации поездок в Танзанию. В то же втуремя, в правительстве уточнили, что отправлять туристов можно не только на Занзибар, куда уже осуществлялись чартерные перевозки из Москвы, но и в другие привлекательные места Республики Танзания.

Уточнения

Танза́ния (суахили Tanzania [tanzaˈni.a], англ. Tanzania [ˌtænzəˈniːə]), официальное название — Объединённая Респу́блика Танза́ния (суахили Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, англ. United Republic of Tanzania) — государство в Восточной Африке.

