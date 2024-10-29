Депутаты заявили о препятствиях для введения туристического налога

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно информации от Натальи Костенко, заместителя председателя Комитета Госдумы по туризму, туристический налог, который планировалось ввести в российских регионах с 1 января 2025 года, не сможет начать действовать в установленный срок. Основная проблема заключается в том, что при разработке законопроекта не были четко определены механизмы его взимания и круг субъектов, с которых следует собирать эти средства.

Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, CC BY 2.0

Костенко отметила, что налог должен взиматься с объектов, которые будут зарегистрированы в новом реестре классифицированных средств размещения. Однако этот реестр ещё не готов, и установить точные сроки его запуска в настоящее время затруднительно. По оптимистичным прогнозам, он начнет функционировать только к концу следующего года, что значит, что законное взимание туристического налога станет возможным лишь в четвертом квартале 2025 года.

Между тем, по информации источников, в Госдуме ищут варианты решения возникшей ситуации.