Россияне остались на улице после скандала в отеле Турции из-за утерянных очков

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская семья из Казани, отдыхавшая в турецком отеле Rixos Sungate 5*, оказалась на улице после конфликта с обслуживающим персоналом.

Фото: panoramio.com by geoka.ru, CC BY 3.0

Ситуация обострилась в первый день отпуска, когда у туристов пропали дорогостоящие солнцезащитные очки. Они обратились в полицию, после чего сотрудница отеля вернула утерянную вещь. Однако на следующий день администрация отеля потребовала от гостей покинуть территорию, обвинив их в чрезмерном раздувании проблемы, сообщает SHOT.

После выселения семье пришлось провести несколько часов на улице, пока турагент искал для них новое жильё. Хотя новый отель обошёлся значительно дешевле Rixos Sungate, разницу в стоимости туристам так и не вернули.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).



Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг.

