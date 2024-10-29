Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украинский генерал раскритиковал "план победы" Зеленского
На посуде отравившейся под Красноярском семьи нашли инсектицидное средство
Сладкий перебор: как узнать, что вы употребляете слишком много сахара
Пышные оладьи с яблоком — идеальный осенний воскресный завтрак
Рэпер Натан рассказал, как он в следующий раз будет действовать во время измены
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки
Авиакомпания Lufthansa жалуется: сложно конкурировать с китайскими перевозчиками
Осуждённый на пожизненный срок экс-сенатор Арашуков пожаловался на пытки
Саратовские ученые создали энергоэффективную нейросеть для обработки аудиосигналов

Россияне остались на улице после скандала в отеле Турции из-за утерянных очков

0:48
Туризм

Российская семья из Казани, отдыхавшая в турецком отеле Rixos Sungate 5*, оказалась на улице после конфликта с обслуживающим персоналом.

Россияне остались на улице после скандала в отеле Турции из-за утерянных очков
Фото: panoramio.com by geoka.ru, CC BY 3.0

Ситуация обострилась в первый день отпуска, когда у туристов пропали дорогостоящие солнцезащитные очки. Они обратились в полицию, после чего сотрудница отеля вернула утерянную вещь. Однако на следующий день администрация отеля потребовала от гостей покинуть территорию, обвинив их в чрезмерном раздувании проблемы, сообщает SHOT.

После выселения семье пришлось провести несколько часов на улице, пока турагент искал для них новое жильё. Хотя новый отель обошёлся значительно дешевле Rixos Sungate, разницу в стоимости туристам так и не вернули.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Под какие культуры нельзя вносить золу
Садоводство, цветоводство
Под какие культуры нельзя вносить золу Аудио 
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Садоводство, цветоводство
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй Аудио 
Популярное
В США рассказали о нестандартном решении России насчёт серебра

Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.

Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами
Во Франции обнаружили, что Россия не сидит сложа руки в ситуации с заморозкой её активов
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Путин покончит с зелёным переходом, как и с ковидом Любовь Степушова Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев Украинские наёмники в Африке: личная инициатива или государственная политика? Юрий Бочаров
Чем рыбий жир отличается от омега-3 добавок
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Последние материалы
На посуде отравившейся под Красноярском семьи нашли инсектицидное средство
Сладкий перебор: как узнать, что вы употребляете слишком много сахара
Путин покончит с зелёным переходом, как и с ковидом
Пышные оладьи с яблоком — идеальный осенний воскресный завтрак
Рэпер Натан рассказал, как он в следующий раз будет действовать во время измены
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки
Авиакомпания Lufthansa жалуется: сложно конкурировать с китайскими перевозчиками
Осуждённый на пожизненный срок экс-сенатор Арашуков пожаловался на пытки
Саратовские ученые создали энергоэффективную нейросеть для обработки аудиосигналов
Как ухаживать за двигателем: когда промывка действительно необходима
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.