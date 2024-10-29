Стюардесса раскрыла, где в самолёте больше всего микробов

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стюардесса раскрыла малоприметную, но важную деталь о чистоте на борту самолета — по её мнению, самой грязной частью салона являются верхние багажные полки.

Фото: Wikipedia by Albert Domasin, CC BY 2.0

На эти места пассажиры часто складывают свои сумки, которые, вероятно, прошли через множество потенциально грязных поверхностей, например, через пол в туалетах аэропорта.

Как она отметила в интервью для New York Post, многие люди даже не задумываются о том, насколько загрязнёнными могут быть багажные полки. По её словам, чистота личных вещей и домов пассажиров тоже может оставлять желать лучшего, что добавляет потенциальные источники загрязнения на борту.

Уточнения

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата.

