Бархатный сезон с горечью: москвичка выразила недовольство отдыхом в Абхазии

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жительница Москвы Софья, каждое лето отдыхающая в Абхазии, рассказала об изменениях, которые заметила в этом году. Основной причиной её разочарования стал резкий рост цен на услуги и товары.

Фото: commons.wikimedia.org by Ovchinnikov dmitriy, CC BY-SA 4.0

По словам Софьи, трудности начались ещё на стадии перелёта: её рейсы в Сочи несколько раз откладывались, и она провела почти сутки в аэропорту. Стоимость авиабилетов возросла в полтора раза по сравнению с прошлым годом, а цена на такси поднялась на 60%.

"За поездку по Гагре, которая в прошлом году стоила 300 рублей, в этом пришлось платить 500", — поделилась Софья.

Цены на жильё и развлечения тоже значительно выросли, что сделало отдых в Абхазии менее доступным. При этом, как отмечает москвичка, качество обслуживания осталось на прежнем уровне, что усилило её разочарование, сообщает Poslednie-novosti.com.

Уточнения

Абха́зия — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

