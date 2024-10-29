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Бархатный сезон с горечью: москвичка выразила недовольство отдыхом в Абхазии

1:00
Туризм

Жительница Москвы Софья, каждое лето отдыхающая в Абхазии, рассказала об изменениях, которые заметила в этом году. Основной причиной её разочарования стал резкий рост цен на услуги и товары.

Бархатный сезон с горечью: москвичка выразила недовольство отдыхом в Абхазии
Фото: commons.wikimedia.org by Ovchinnikov dmitriy, CC BY-SA 4.0

По словам Софьи, трудности начались ещё на стадии перелёта: её рейсы в Сочи несколько раз откладывались, и она провела почти сутки в аэропорту. Стоимость авиабилетов возросла в полтора раза по сравнению с прошлым годом, а цена на такси поднялась на 60%.

"За поездку по Гагре, которая в прошлом году стоила 300 рублей, в этом пришлось платить 500", — поделилась Софья.

Цены на жильё и развлечения тоже значительно выросли, что сделало отдых в Абхазии менее доступным. При этом, как отмечает москвичка, качество обслуживания осталось на прежнем уровне, что усилило её разочарование, сообщает Poslednie-novosti.com.

Уточнения

Абха́зия — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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