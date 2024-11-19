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Грядущее нововведение для туристов в Санкт-Петербурге: ставки налогов растут

1:23
Туризм

С 1 января 2025 года в Санкт-Петербурге планируется заменить курортный сбор новым туристическим налогом.

Грядущее нововведение для туристов в Санкт-Петербурге: ставки налогов растут
Фото: commons.wikimedia.org by Ninara, CC BY 2.0

Проект уже опубликован на сайте городской администрации. Ставка налога составит 1% и будет меняться в зависимости от сезона, ежегодно увеличиваясь.

Так, в 2026 году в низкий сезон (с 1 января по 31 марта и с 1 октября по 31 декабря) налог составит 1% от стоимости номера, а в высокий сезон (с 1 апреля по 30 сентября) — 2%. К 2027 году планируется повышение: 1,5% в низкий сезон и 3% в высокий сезон.

Помимо процентной ставки, проект также предполагает минимальный налог: 100 рублей за каждые сутки проживания в отеле.

От налога будут освобождены жители Санкт-Петербурга, малоимущие, люди с ограниченными возможностями и некоторые другие категории граждан.

Налог будут взимать не с самих туристов, а с отелей за каждый занятый номер.

Курортный сбор в Санкт-Петербурге был введён 1 апреля этого года, и пока туристы платят фиксированную сумму — 100 рублей за каждую ночь в отеле, начиная со второго дня проживания.

Уточнения

Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д, разг. — Пи́тер, Петербу́рг, СПб) — второй по численности населения город России.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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