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Мэр Сочи Прошунин: нацпарк города посетили более 2,5 миллиона человек в 2024 году

0:52
Туризм

Глава Сочи Андрей Прошунин заявил в Telegram-канале, что более 80% территорий города занимают особо охраняемые государством природные земли.

Мэр Сочи Прошунин: нацпарк города посетили более 2,5 миллиона человек в 2024 году
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам мэра курорта, Кавказский биосферный заповедник, а также Сочинский национальный парк играют значительную роль в вопросе сохранения флоры и фауны Причерноморья и являются фактором развития туризма.

"С начала года уникальные ущелья, водопады и дольмены Сочинского национального парка посетили более 2,5 миллиона человек. Это на 800 тысяч больше, чем за весь прошлый год", — отметил Андрей Прошунин.

Он уточнил, что интерес к посещению объектов Кавказского заповедника тоже растёт.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Сочи рассчитывают установить рекорд по числу туристов.

 

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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