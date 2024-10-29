Мэр Сочи Прошунин: нацпарк города посетили более 2,5 миллиона человек в 2024 году

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Глава Сочи Андрей Прошунин заявил в Telegram-канале, что более 80% территорий города занимают особо охраняемые государством природные земли.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам мэра курорта, Кавказский биосферный заповедник, а также Сочинский национальный парк играют значительную роль в вопросе сохранения флоры и фауны Причерноморья и являются фактором развития туризма.

"С начала года уникальные ущелья, водопады и дольмены Сочинского национального парка посетили более 2,5 миллиона человек. Это на 800 тысяч больше, чем за весь прошлый год", — отметил Андрей Прошунин.

Он уточнил, что интерес к посещению объектов Кавказского заповедника тоже растёт.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Сочи рассчитывают установить рекорд по числу туристов.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.

