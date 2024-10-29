Мэр Сочи Прошунин: нацпарк города посетили более 2,5 миллиона человек в 2024 году

Глава Сочи Андрей Прошунин заявил в Telegram-канале, что более 80% территорий города занимают особо охраняемые государством природные земли.
По словам мэра курорта, Кавказский биосферный заповедник, а также Сочинский национальный парк играют значительную роль в вопросе сохранения флоры и фауны Причерноморья и являются фактором развития туризма.
"С начала года уникальные ущелья, водопады и дольмены Сочинского национального парка посетили более 2,5 миллиона человек. Это на 800 тысяч больше, чем за весь прошлый год", — отметил Андрей Прошунин.
Он уточнил, что интерес к посещению объектов Кавказского заповедника тоже растёт.
Ранее Pravda.Ru писала, что в Сочи рассчитывают установить рекорд по числу туристов.
Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.
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