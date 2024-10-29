В Армении число российских туристов сократилось на 21,6%

Туристы в 2024 году стали реже посещать Армению, чем раньше, пишет EADaily.
По словам министра финансов страны Ваге Ованнисяна, на уменьшение турпотока в основном повлияло сокращение количества путешественников из России, которые приезжают в Армению.
"Число туристов, посетивших нашу страну, за январь — сентябрь сократилось на 6,9%, что в основном связано с уменьшением на 21,6% числа туристов из России", — сообщил он.
Отмечается, что из ряда других стран число туристов увеличилось. Однако россияне остаются главными гостями государства.
Арме́ния — государство в Закавказье.
Зачем каждый год при посадке картофеля в каждую лунку добавлять горох или бобы? Опытные огородники знают ответ на этот вопрос: благодаря такому приёму можно получить великолепный урожай.