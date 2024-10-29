В Армении число российских туристов сократилось на 21,6%

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы в 2024 году стали реже посещать Армению, чем раньше, пишет EADaily.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам министра финансов страны Ваге Ованнисяна, на уменьшение турпотока в основном повлияло сокращение количества путешественников из России, которые приезжают в Армению.

"Число туристов, посетивших нашу страну, за январь — сентябрь сократилось на 6,9%, что в основном связано с уменьшением на 21,6% числа туристов из России", — сообщил он.

Отмечается, что из ряда других стран число туристов увеличилось. Однако россияне остаются главными гостями государства.

Уточнения

Арме́ния — государство в Закавказье.

