Ошибки в одежде для авиапутешествий, о которых не все задумываются

Стюардесса-стажёр поделилась неожиданными советами о том, какую одежду лучше избегать в самолёте.
На курсе обучения она узнала о рисках, которые могут возникнуть при аварийной посадке, и теперь советует пересмотреть выбор одежды для перелёта.
Испанка, которая проходит обучение на стюардессу, призналась в соц.сетях, что раньше предпочитала комфорт и часто летала в шортах и сандалиях. Но теперь она изменила своё мнение.
"Никогда не летайте в шортах, раньше я носила шорты и сандалии, но больше так не делаю. На обучении я узнала, что это может быть небезопасно"- комментирует она.
Она пояснила, что при аварийной посадке, когда пассажирам приходится эвакуироваться по надувным горкам, открытые участки кожи, такие как ноги, могут получить сильные ожоги.
Из-за этого специалисты рекомендуют закрытую и плотную одежду, которая лучше защитит от возможных травм.
Шо́рты (англ. shorts от short «короткий») — разновидность укороченной одежды для ног — брюк, джинсов, штанов.
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