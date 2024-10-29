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Ошибки в одежде для авиапутешествий, о которых не все задумываются

0:59
Туризм

Стюардесса-стажёр поделилась неожиданными советами о том, какую одежду лучше избегать в самолёте.

Ошибки в одежде для авиапутешествий, о которых не все задумываются
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

На курсе обучения она узнала о рисках, которые могут возникнуть при аварийной посадке, и теперь советует пересмотреть выбор одежды для перелёта.

Испанка, которая проходит обучение на стюардессу, призналась в соц.сетях, что раньше предпочитала комфорт и часто летала в шортах и сандалиях. Но теперь она изменила своё мнение.

"Никогда не летайте в шортах, раньше я носила шорты и сандалии, но больше так не делаю. На обучении я узнала, что это может быть небезопасно"- комментирует она.

Она пояснила, что при аварийной посадке, когда пассажирам приходится эвакуироваться по надувным горкам, открытые участки кожи, такие как ноги, могут получить сильные ожоги.

Из-за этого специалисты рекомендуют закрытую и плотную одежду, которая лучше защитит от возможных травм.

Уточнения

Шо́рты (англ. shorts от short «короткий») — разновидность укороченной одежды для ног — брюк, джинсов, штанов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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