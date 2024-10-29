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Платить или прощаться: всё, что нужно знать о выезде из отеля

1:36
Туризм

Прощаться с отпуском всегда нелегко, и покидать отель может быть так же тягостно, как возвращаться к рабочим будням. Иногда даже удобнее попросту избежать прощания, оставив ключ-карту в номере и просто уйти. Тем не менее, важно знать, можно ли так поступить, или всё же стоит придерживаться традиционного этикета выезда.

Платить или прощаться: всё, что нужно знать о выезде из отеля
Фото: commons.wikimedia.org by SkyOne121, CC BY-SA 4.0

Необходимость официального оформления выезда варьируется в зависимости от отеля. Как отмечают эксперты, в некоторых гостиницах требуют личного присутствия гостя на стойке регистрации для завершения оформления, тогда как в других можно просто оставить ключ на стойке или воспользоваться цифровым выездом.

Пропуск регистрации выезда тоже распространён: одни торопятся на рейс или поезд, другие не хотят стоять в очереди, а кто-то просто забывает о формальностях. Важно, однако, не забирать с собой ключ-карту: это может быть воспринято как кража и стать основанием для дополнительного штрафа.

Иногда отели действительно накладывают штраф за несвоевременный выезд, особенно в высокий сезон. Это связано с тем, что номер должен быть вовремя подготовлен для следующего гостя, и персоналу сложно это сделать, если он не знает, что вы покинули номер.

Цифровой выезд в номерах становится всё более распространённым. Гости могут оформлять заезд, отъезд и отправлять запросы через мобильные устройства прямо из номера, избавляя себя от необходимости взаимодействия с персоналом и сокращая время на ожидание у стойки регистрации.

Уточнения

Онлайн-бронирование (от англ. online — на линии, на связи) — бронирование через Интернет, в интерактивном режиме, термин применяется по отношению к бронированию номеров в гостиницах, билетов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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