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Китай обещает туристические суборбитальные путешествия к 2027 году

1:34
Туризм

В Китае открылись продажи туров в космос: компания Deep Blue Aerospace, разработавшая первую частную китайскую многоразовую суборбитальную ракету Nebula-1, готовится к коммерциализации полетов.

Китай обещает туристические суборбитальные путешествия к 2027 году
Фото: nasa.gov by NASA, CC0

Основной целью Deep Blue Aerospace является создание надежной системы для космического туризма. Компания ведет разработку одноступенчатой многоразовой ракеты и модульного корабля для экипажа, который будет подниматься на высоту 100-150 километров и обеспечит пассажирам 600 секунд невесомости.

Модуль, рассчитанный на шесть пассажиров, включает просторные окна для наблюдения за Землей и может перевозить до 1200 килограммов груза. Экипажный модуль многоразовый и рассчитан на 50 полетов, что подчеркивает стремление компании к экономичности и безопасности.

Сейчас Deep Blue Aerospace готовится к ноябрьскому испытанию своей системы вертикального взлета и посадки, в 2025 году запланирован полный орбитальный полет с возвращением ракеты.

Если испытания пройдут успешно, в 2026 году начнется серия регулярных тестов, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию для пассажиров к 2027 году.

Компания CAS Space, дочерняя структура Китайской академии наук, также намерена выйти на рынок суборбитальных полетов в тот же период, создавая здоровую конкуренцию и активное развитие индустрии.

Уточнения

Сиа́нь (кит. 西安, пиньинь Xī'ān, палл. Сиань) — город субпровинциального значения в провинции Шэньси (КНР). В Сиане расположены важные оборонные предприятия и научно-исследовательские учреждения Китая. Среди крупнейших выделяются ракетный завод компании Deep Blue Aerospace Technology.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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