Новогодний сезон на "Красной Поляне" и "Архызе": отели уже почти заполнены

2:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Спрос на отдых в горах Кавказа заметно вырос, и курорты Красная Поляна в Краснодарском крае и Архыз в Карачаево-Черкесии активно готовятся к зимним праздникам.

Фото: commons.wikimedia.org by DaniilKolegaev, CC BY-SA 4.0

Бронирование на Новый год уже превысило 70%, и, по оценкам, к началу праздников свободных мест практически не останется.

Гостей ждут мероприятия и развлечения, которые сделают их отдых ярким и запоминающимся.

Высокий уровень бронирования на курортах Кавказа

По словам генерального директора компании "Мантера" Вадима Трукшина, управляющей курортами, на начало декабря загрузка отелей на Красной Поляне и в Архызе уже составляет 70-75%. К началу новогодних каникул почти все номера будут заняты, и желающим отдохнуть на горнолыжных курортах стоит поторопиться с бронированием.

Праздничные мероприятия на Красной Поляне

На курорте Красная Поляна праздничная программа начнётся 21 декабря и продлится до 14 января. Кульминация праздников наступит 31 декабря: гостей ждут встреча с Дедом Морозом, квесты и разнообразные шоу-программы.

Музыкальный фестиваль на Архызе

С 30 декабря по 2 января на курорте Архыз пройдёт музыкальный фестиваль TEXNOTAU. Основные выступления запланированы на станциях канатных дорог "Союз" и "Млечный путь", где артисты создадут праздничную атмосферу для гостей.

Стоимость проживания на курортах

Цены на номера в октябре начинаются от 2500 рублей за ночь в Архызе и от 12 000 рублей за ночь в Красной Поляне. В зависимости от спроса стоимость может меняться, поэтому для экономии рекомендуется бронировать заранее.

Новые ски-пассы на Красной Поляне

Помимо бронирования номеров, на Красной Поляне уже можно приобрести ски-пассы на сезон 2024-2025. Они дают доступ ко всем горнолыжным трассам курорта, что делает их привлекательной опцией для любителей зимних видов спорта.

Уточнения

Краснода́рский край (неофициально — Кубань) — субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны. Входит в состав Южного федерального округа.

