Новогодний сезон на "Красной Поляне" и "Архызе": отели уже почти заполнены

Спрос на отдых в горах Кавказа заметно вырос, и курорты Красная Поляна в Краснодарском крае и Архыз в Карачаево-Черкесии активно готовятся к зимним праздникам.
Бронирование на Новый год уже превысило 70%, и, по оценкам, к началу праздников свободных мест практически не останется.
Гостей ждут мероприятия и развлечения, которые сделают их отдых ярким и запоминающимся.
Высокий уровень бронирования на курортах Кавказа
По словам генерального директора компании "Мантера" Вадима Трукшина, управляющей курортами, на начало декабря загрузка отелей на Красной Поляне и в Архызе уже составляет 70-75%. К началу новогодних каникул почти все номера будут заняты, и желающим отдохнуть на горнолыжных курортах стоит поторопиться с бронированием.
Праздничные мероприятия на Красной Поляне
На курорте Красная Поляна праздничная программа начнётся 21 декабря и продлится до 14 января. Кульминация праздников наступит 31 декабря: гостей ждут встреча с Дедом Морозом, квесты и разнообразные шоу-программы.
Музыкальный фестиваль на Архызе
С 30 декабря по 2 января на курорте Архыз пройдёт музыкальный фестиваль TEXNOTAU. Основные выступления запланированы на станциях канатных дорог "Союз" и "Млечный путь", где артисты создадут праздничную атмосферу для гостей.
Стоимость проживания на курортах
Цены на номера в октябре начинаются от 2500 рублей за ночь в Архызе и от 12 000 рублей за ночь в Красной Поляне. В зависимости от спроса стоимость может меняться, поэтому для экономии рекомендуется бронировать заранее.
Новые ски-пассы на Красной Поляне
Помимо бронирования номеров, на Красной Поляне уже можно приобрести ски-пассы на сезон 2024-2025. Они дают доступ ко всем горнолыжным трассам курорта, что делает их привлекательной опцией для любителей зимних видов спорта.
Краснода́рский край (неофициально — Кубань) — субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны. Входит в состав Южного федерального округа.
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