Новый год на Кубе: россияне выбирают латиноамериканский отдых

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы все чаще выбирают Кубу для отдыха, сообщает "Лента". В 2024 году турпоток из России на этот латиноамериканский остров вырос на 8%, заняв третье место среди стран-поставщиков туристов.

Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США, CC BY-SA 2.0

За десять месяцев этого года Кубу посетили около 185 тысяч россиян.

По прогнозам, количество российских туристов на Кубе может быть увеличено до 200 тысяч человек, если будет увеличено число авиарейсов между странами.

Россияне также планируют провести новогодние каникулы на пляжах Египта, Таиланда и ОАЭ, а также в других странах, таких как Турция, Китай, Шри-Ланка, Абхазия и Мальдивы.

Уточнения

Ку́ба — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне.



Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.

