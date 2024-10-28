Не только янтарь и марципан: что привезти из Калининграда

Помимо традиционных сувениров — янтаря и марципана — в Калининграде есть множество других интересных вещей, которые можно привезти на память о поездке, сообщает "Рамблер".
Один из необычных и аутентичных сувениров — образец хаусмарки. Это знаки и символы, которые использовали на фасадах домов в период Восточной Пруссии, чтобы обозначить их владельцев.
Также интересен декор из исторических бутылок, найденных на территории бывшего Кенигсберга. Мастера превращают эти старые бутылки в красивые вазы, подсвечники и другие элементы декора.
Такие сувениры — это не просто красивые безделушки, но и кусочки истории Калининграда, которые расскажут о его богатом прошлом.
Калинингра́д — город в России, административный центр Калининградской области, являющийся самым западным областным центром Российской Федерации.
Марципа́н — смесь измельчённого в муку миндаля и сахарного сиропа (сахарной пудры).
Зачем каждый год при посадке картофеля в каждую лунку добавлять горох или бобы? Опытные огородники знают ответ на этот вопрос: благодаря такому приёму можно получить великолепный урожай.