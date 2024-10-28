Не только янтарь и марципан: что привезти из Калининграда

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Помимо традиционных сувениров — янтаря и марципана — в Калининграде есть множество других интересных вещей, которые можно привезти на память о поездке, сообщает "Рамблер".

Фото: commons.wikimedia.org by Kamstyler, CC BY-SA 3.0

Один из необычных и аутентичных сувениров — образец хаусмарки. Это знаки и символы, которые использовали на фасадах домов в период Восточной Пруссии, чтобы обозначить их владельцев.

Также интересен декор из исторических бутылок, найденных на территории бывшего Кенигсберга. Мастера превращают эти старые бутылки в красивые вазы, подсвечники и другие элементы декора.

Такие сувениры — это не просто красивые безделушки, но и кусочки истории Калининграда, которые расскажут о его богатом прошлом.

Уточнения

Калинингра́д — город в России, административный центр Калининградской области, являющийся самым западным областным центром Российской Федерации.



Марципа́н — смесь измельчённого в муку миндаля и сахарного сиропа (сахарной пудры).



