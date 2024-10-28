Запрет на вейпы и алкоголь: Мальдивы ужесточают правила для туристов

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мальдивы вводят новые правила для туристов, которые вступают в силу с 15 ноября, сообщает "Рамблер". С этого момента запрещается ввозить в страну устройства для вдыхания курительных жидкостей, такие как вейпы.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), CC BY-SA 4.0

Также, запрещено привозить алкогольные напитки, даже купленные в магазинах duty free.

Новые правила направлены на защиту здоровья и безопасности населения страны.

За нарушение правил предусмотрены штрафы до 500 долларов.

Мальдивские отельеры характеризуют российских туристов как энергичных и любящих активный отдых.

Врач Руслан Стешенко, комментируя запрет на вейпы, подчеркнул их опасность, заявив, что они вреднее сигарет.

Уточнения

Мальди́вы — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.



Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.

